Лидеры G7 обязуются усилить изоляцию россии: заявление

КИЕВ. 8 мая. УНН. "Группа семи" обязуется усилит изоляцию россии во всех секторах ее экономики. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров Группы, которые в воскресенье провели виртуальную встречу при участии Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Цитата

"Мы коллективно обязуемся принять следующие меры в соответствии с нашими соответствующими правовыми органами и процессами:

- Во-первых, мы обязуемся постепенно отказаться от российской энергетики, в том числе путем поэтапного отказа или запрета импорта российской нефти. Мы обеспечим это своевременно и упорядоченно, а также таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок. […]

- Во-вторых, мы примем меры по запрещению или иному предотвращению предоставления ключевых услуг, от которых зависит Россия. Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики".

Детали

Кроме того, семь стран обязуются продолжить принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой и системно важных для российской финансовой системы.

Лидеры пообещали продолжить усилия по борьбе с попытками российского режима распространить свою пропаганду.

Они обязуются продолжить и усилить кампанию против финансовой элиты и членов семьи, которые "поддерживают президента путина в его военных усилиях и растрачивают ресурсы русского народа".

"В соответствии с нашими национальными властями мы будем вводить санкции в отношении дополнительных лиц", - говорится в заявлении.

Напомним

Ранее сегодня началась виртуальная встреча президента США Джо Байдена с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.