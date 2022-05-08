Шольц: мира, продиктованного россией, не будет. Украинцы этого не примут – и мы тоже

КИЕВ. 8 мая. УНН. Мир на условиях россии принимать не можно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Как сообщается, Шольц подчеркнул, что в дальнейшем он будет руководствоваться четырьмя принципами: никаких односторонних действий Германии — только в координации с партнерами по НАТО; сохранение собственной обороноспособности Германии; не проводить никакой политики, что повредит Германии “и нашим партнерам больше, чем россии”; и, в-четвертых, он не примет никакое решение, “которое превратит НАТО в участника войны”.

“То, что больше не должно быть мировых войн — и особенно между ядерными державами, — это тоже урок 8 мая”, — убежден канцлер.

“Когда и чем закончится жестокая война россии против Украины”, он пока не берется сказать, признался Шольц: “Однако ясно одно: миру, продиктованного россией, не будет. Украинцы этого не примут — и мы также”.

Шольц выразил “глубокую убежденность” в том, что Украина выстоит и что свобода и безопасность победят — “так же, как 77 лет назад свобода и безопасность победили над рабством, насилием и диктатурой”.

И наследие 8 мая заключается в том, чтобы каждый внес в это посильный вклад, подчеркнул в своем видеообращении канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Шольц обратится к немецкому народу в телевизионной речи в воскресенье, 8 мая, на ознаменование 77-летия окончания Второй мировой войны.