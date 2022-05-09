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Министр обороны Великобритании: путин с его окружением отражают фашизм и тиранию немецких нацистов

Министр обороны Великобритании: путин с его окружением отражают фашизм и тиранию немецких нацистов

КИЕВ. 9 мая. УНН. Из-за вторжения рф в Украину президент россии владимир путин и его внутреннее политическое окружение отражают фашизм и тиранию нацистской Германии. Об этом заявит министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 9 мая, когда в москве будет проходить масштабный военный парад. Отрывки из его будущей речи публикует Telegraph, пишет УНН.

Детали

В своей речи Уоллес обвинит путина в “похищении истории” и образа памяти погибших советских войск на ежегодном параде ко Дню Победы.

“Из-за вторжения в Украину путин, его ближайшее окружение и генералы теперь отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века”, - подчеркнул он.

Во время выступления в Национальном музее армии министр обороны также будет обвинять высших офицеров армии рф в некомпетентности.

“Отметим абсурдность российских генералов – блестящих в ухоженном парадном униформе и отягощенных многочисленными медалями – в том, что они полностью причастны к похищению путиным гордой истории их предков, защищавшихся от безжалостного вторжения; давали отпор фашизму; жертвовали собой ради высшей цели”, — скажет Уоллес.

Кроме того, он отметит, что ответом на военные неудачи в Украине стала “позорная демонстрация самосохранения, удвоения неудач, гнева, нечестности и поиском козла отпущения”.

“Все профессиональные солдаты должны быть поражены поведением русской армии”, — добавит министр обороны: “Они не только причастны к незаконному вторжению и военным преступлениям, но и их верхушка потерпела неудачу в своих собственных рядах в такой степени, что они должны быть переданы в военный суд”.

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В Киеве посол Великобритании в Украине почтила память украинцев, погибших в результате вторжения рф.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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