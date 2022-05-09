"Болезненные имперские амбиции": Подоляк про речь путина на параде

КИЕВ. 9 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя речь российского диктатора владимира путина во время парада в москве, заявил, что НАТО не собиралось нападать на россию, а причиной войны в Украине являются только болезненные имперские амбиции рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Михаила Подоляка в Twitter.

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"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на россию. Украина не планировала атаковать Крым. российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций рф", – написал Подоляк.

Напомним

российский президент владимир путин сказал, что на параде к 9 мая привлекли российских солдат и офицеров, непосредственно участвовавших в войне против Украины на Донбассе.

СБУ перехватила разговор россиянки, оставшийся не в восторге от парада в москве в этом году.