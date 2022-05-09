Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,91 0,0468 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Либо крестик снимите, либо красный флаг: почему российская "советизация" не подействует ни на кого, кроме россиян
Либо крестик снимите, либо красный флаг: почему российская "советизация" не подействует ни на кого, кроме россиян
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
36420

"Может привести к неуправляемой ситуации": Си призвал Шольца приложить усилия, чтобы избежать расширения конфликта в Украине

"Может привести к неуправляемой ситуации": Си призвал Шольца приложить усилия, чтобы избежать расширения конфликта в Украине

КИЕВ. 9 мая. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости предпринять "значительные усилия", чтобы ситуация в Украине не превратился в "неуправляемую ситуацию". Об этом в понедельник сообщило китайское государственное радио, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать усиления и расширения конфликта в Украине, который может привести к неуправляемой ситуации", — заявил Си Цзиньпин во время видеозвонка.

В сообщении отмечается, что председатель Си пригласил Германию участвовать в "Инициативе по глобальной безопасности".

Это структура, предложенная китайским лидером в прошлом месяце и основанная на принципе "неделимой безопасности".

Принцип, на который Россия ссылается, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, отмечает SkyNews.

Добавим

Как заявил ранее министр обороны Японии Нобуо Киши, сильный международный ответ на вторжение россии в Украину имеет решающее значение для сдерживания Китая с начала территориальных завоеваний на Тайване или Южно-Китайском море.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.