"Может привести к неуправляемой ситуации": Си призвал Шольца приложить усилия, чтобы избежать расширения конфликта в Украине

КИЕВ. 9 мая. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости предпринять "значительные усилия", чтобы ситуация в Украине не превратился в "неуправляемую ситуацию". Об этом в понедельник сообщило китайское государственное радио, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать усиления и расширения конфликта в Украине, который может привести к неуправляемой ситуации", — заявил Си Цзиньпин во время видеозвонка.

В сообщении отмечается, что председатель Си пригласил Германию участвовать в "Инициативе по глобальной безопасности".

Это структура, предложенная китайским лидером в прошлом месяце и основанная на принципе "неделимой безопасности".

Принцип, на который Россия ссылается, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, отмечает SkyNews.

Добавим

Как заявил ранее министр обороны Японии Нобуо Киши, сильный международный ответ на вторжение россии в Украину имеет решающее значение для сдерживания Китая с начала территориальных завоеваний на Тайване или Южно-Китайском море.