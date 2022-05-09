Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,91 0,0468 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Либо крестик снимите, либо красный флаг: почему российская "советизация" не подействует ни на кого, кроме россиян
Либо крестик снимите, либо красный флаг: почему российская "советизация" не подействует ни на кого, кроме россиян
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5700

Может вызвать голод и политическую нестабильность: Зеленский обсудил с президентом Евросовета блокаду экспорта зерна

Может вызвать голод и политическую нестабильность: Зеленский обсудил с президентом Евросовета блокаду экспорта зерна

КИЕВ. 9 мая. УНН. В понедельник, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который в настоящее время находится в Одессе. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Офис президента.

Детали 

По словам Зеленского, Украина поставляет зерно почти для 400 млн человек на планете. Блокировка экспорта украинской аграрной продукции уже приводит к росту цен, это может вызвать голод и политическую нестабильность.

Цитата

"Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями россии. Необходимо принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы. Ценю смелую позицию президента Европейского совета и его личное присутствие в Одессе. Благодарен за постоянную поддержку нашей ЕС во многих областях", - сообщил он.

Дополнение

Также президент Европейского совета со своей стороны заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь: "Мы должны мобилизовать мировую поддержку, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины". 

Напомним 

Российские оккупанты украли в Украине уже 400-500 тысяч тонн зерна, которое отправляют в временно оккупированный Крым. Как заявил на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, МИД имеет наработки об арестах и ​​конфискации зерна с помощью западных партнеров и скоро их объявит.

Украинские порты необходимо разблокировать в ближайшее время. В противном случае, уже в конце июля мир начнет паниковать из-за нехватки украинского зерна.

Источник: УНН
Теги: экспорт, зерно, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.