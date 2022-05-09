Может вызвать голод и политическую нестабильность: Зеленский обсудил с президентом Евросовета блокаду экспорта зерна

КИЕВ. 9 мая. УНН. В понедельник, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который в настоящее время находится в Одессе. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Офис президента.

Детали

По словам Зеленского, Украина поставляет зерно почти для 400 млн человек на планете. Блокировка экспорта украинской аграрной продукции уже приводит к росту цен, это может вызвать голод и политическую нестабильность.

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"Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями россии. Необходимо принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы. Ценю смелую позицию президента Европейского совета и его личное присутствие в Одессе. Благодарен за постоянную поддержку нашей ЕС во многих областях", - сообщил он.

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Также президент Европейского совета со своей стороны заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь: "Мы должны мобилизовать мировую поддержку, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины".

Напомним

Российские оккупанты украли в Украине уже 400-500 тысяч тонн зерна, которое отправляют в временно оккупированный Крым. Как заявил на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, МИД имеет наработки об арестах и ​​конфискации зерна с помощью западных партнеров и скоро их объявит.

Украинские порты необходимо разблокировать в ближайшее время. В противном случае, уже в конце июля мир начнет паниковать из-за нехватки украинского зерна.