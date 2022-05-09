Постпред США в ООН: путин "признал, что у него нет победы, которую можно праздновать"

КИЕВ. 9 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин "признал, что у него нет победы, которую можно праздновать", однако не сообщил о планах по выводу войск. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN, пишет УНН.

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Как заявила дипломат, комментируя речь путина в понедельник, 9 мая, российский диктатор "признал, что у него нет победы, которую можно праздновать".

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В то же время, по ее словам, он не дал никаких намеков на то, что планирует закончить войну.

Томас-Гринфилд отметила, что путин не воспользовался своим выступлением в понедельник, чтобы объявить о выводе войск из Украины - что приветствовалось бы Соединенными Штатами - и что, по ее словам, свидетельствует о том, что война будет продолжаться.

"У (путина) не было причин объявлять победу или объявлять войну, которую он уже ведет более двух месяцев", - сказала дипломат.

"Его усилия в Украине не увенчались успехом. Он не смог войти в Украину, поставить их на колени за несколько дней и заставить их сдаться", - добавила она.

Тем не менее, "конфликт точно не закончен", сказала Томас-Гринфилд, добавив что путин "не объявил о выводе войск, не объявил о договоренности с украинцами".

"Поэтому я подозреваю, и мы все оцениваем, что это может быть долгосрочный конфликт, который может продолжаться еще несколько месяцев", - добавила постпред.

Напомним

путин выступил с речью в Москве на параде к 9 мая. Он назвал вторжение в Украину "вынужденным и единственным правильным решением". Диктатор сообщил, что к параду в Москве привлекли российских солдат и офицеров, непосредственно участвовавших в войне против Украины на Донбассе.

МИД Украины охарактеризовал это мероприятие как марш насильников и убийц женщин и детей.