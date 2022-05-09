В парламенте Великобритании призывают к санкциям против IT-индустрии рф

КИЕВ. 9 мая. УНН. Член Палаты Лордов Великобритании, лорд Мегхнад Десаи, отвечая на вопрос о необходимости введения запрета на Западе на покупку IT-сервисов и программ, произведенных в России заявил, что российская ІТ-индустрия является частью военной машиной российского режима и должна находится под санкциями. Соответствующее заявление член Палаты Лордов сделал в комментарии Guildhall, передает УНН.

Детали

"Этот вопрос (о запрете на Западе покупки IT-сервисов и программ, произведенных в россии — ред.) – сложный вопрос. Должны ли мы наказывать граждан за преступления их авторитарного лидера? Многие из них, это опытные люди, которые задействованны в подрывной деятельности. Тем самым они являются частью военной машины, возможно, кто-то неохотно занимается этим, но уж точно они понимают, что делают", — заявил политик

"Поэтому мой вывод – да. Против российской IT-индустрии должны быть введены санкции", — подытожил лорд Мехнад Десаи.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что в рамках ответа на ведение агрессивной войны против Украины и проведение кибератак против стран Запада, международное сообщество должно ввести санкции на закупку любой программной продукции и IT-услуг, которые имеют даже наименьшую часть производства на территории рф и Беларуси. Такой шаг окажет серьезное давление на российскую экономику и сделает невозможным импортозамещение в IT-индустрии в которой остро нуждается рф, а также ускорит отток кадров в отрасли.

Также в поддержку санкций против IT-индустрии в рф также выступили депутаты Европарламента от Германии, Франции и Литвы.

Представитель Германии Михаэль Галлер назвал "хорошей идеей" санкции против IT-сервисов и программного обеспечения, произведенного в россии. По мнению политика, такие санкции окажут дополнительное давление на российский режим и отрежут россиянам доступ к инфраструктуре в ЕС.

По словам евродепутата от Литвы Петраса Ауштрявичюса, западные санкции уже воздействуют на IT-индустрию в россии, а дополнительные санкции против программного обеспечения и IT-услуг, произведенных в России, окажут дополнительное необходимое давление на путинский режим.

Французский европарламентарий Рафаель Глюксман подчеркнул, что санкции ЕС против российской IT-индустрии должны стать сигналом для всех специалистов задействованных в отрасли внутри рф, что нельзя быть одновременно частью глобального мирового технологичного сообщества и частью страны, которая ведет агрессивную войну и убивает женщин и детей.