Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение Украине 33 млрд долларов

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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"Десять дней назад я направил в Конгресс срочное предложение предоставить Украине необходимую военную, экономическую и гуманитарную помощь. План был значительным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять на стороне Украины, когда она защищается от агрессии россии", — указал Байден.

Он также добавил, что потребность является неотложной.

Президент США объяснил, что почти исчерпал средства, предоставленные двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов.

"Эта помощь была чрезвычайно важной для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. Мы имеем примерно десять дней от достижения этого критического срока", — сказал он.

Глава Белого дома надеется, что его предложение о помощи Украине нашло сильную поддержку, и Конгресс примет ее как можно скорее.

Напомним

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о "ленд-лизе" для Украины.