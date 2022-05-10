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Для Украины победой будет освобождение всех захваченных территорий – Кулеба

Для Украины победой будет освобождение всех захваченных территорий – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 мая. УНН. "Картина победы" в войне, начатой россией, сместилась до полного освобождения украинских территорий от российской оккупации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times, пишет УНН.

Сообщается, что в знак растущего доверия к Киеву после того, как наступление Москвы на востоке Донбасса, похоже, застопорилось, Кулеба сказал, что "картина победы — это развивающаяся концепция".

Цитата

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", – сказал Кулеба.

Детали

Глава МИД сказал, что только поражение россии позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить свою экспортную экономику.

Если Киев получит "еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их из Херсонской области (на юге Украины), разгромить Черноморский флот и разблокировать проход", отметил Кулеба.

Но он также признал, что кровопролитие может быть слишком большим, и Украине, возможно, придется в конце концов вести переговоры об урегулировании. По его словам, в этом случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с сильнейшими картами".

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о трех этапах ведения войны, во время которой Украина противостоит россии, и отметил, что на первом Украина остановила продвижение оккупантов вперед.

Зеленский заявлял, что украинцы не готовы отдать часть территорий своего государства российской федерации.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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