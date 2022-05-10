Украине нужен "механизм" для координации обещаний и поставок оружия между западными союзниками – Кулеба

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украине нужен постоянный "механизм" для координации обещаний и поставок оружия между западными союзниками. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

По словам Кулебы, чтобы победить россию, союзники Украины должны были избавить ее от доходов от нефти и газа, "чтобы припарковать российскую военную машину".

Министр отметил, что им также необходимо было улучшить "хронологию и устойчивость" поставок оружия.

"Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники, так не должно быть", - сказал Кулеба.

Он отметил устойчивость Украины на первом этапе вторжения, когда она отбила попытку россии захватить Киев.

По словам Кулебы, тот факт, что Украина доказала свою "надежность", используя противотанковые вооружения и ракеты "Стингер" класса "земля-воздух", которые отправил Запад, был "переломным моментом" в западном восприятии.

"Украине нужен постоянный "механизм" для координации обещаний и поставок оружия между западными союзниками, чтобы доноры не делали специальных обещаний из своих запасов", - сказал Кулеба.

По его словам, это означало бы развитие "новой динамики", достигнутой, когда министр обороны США Ллойд Остин сплотил страны-члены НАТО в прошлом месяце, чтобы увеличить поставки вооружения, калибра и дальности.

Кулеба сказал, что во время битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, в том числе в гаубицах, которые страна получала, а также в реактивных системах залпового огня, которые не были доставлены.

Он выразил надежду, что Киев получит системы американского производства, а не "Грады" советских времен, еще до того, как конгресс США одобрит пакет экономической и военной помощи на сумму 33 миллиарда долларов, ожидаемый до конца мая .

"Обещание было дано", - сказал Кулеба.

Дополнение

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Закон поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10 человек. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии.

Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.