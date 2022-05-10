Как только Европа перейдет на другого поставщика, она уже не вернется назад: Подоляк об отказе от нефти и газа из рф

КИЕВ. 10 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что как только Европа перейдет на другого поставщика нефти и газа, кроме рф, она уже не вернется назад. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Михаила Подоляка в Twitter.

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"Нефть и газ – единственное, что москва экспортирует в мир, кроме войны. Как только Европа перейдет на другого поставщика, она уже не вернется назад (независимо от того, завершится ли война). Для мира россия – непрогнозированая страна, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты", – написал он.

Детали

Также Подоляк отметил, что гордость россии "Северный поток-2" с 22 февраля фактически заморожен, поэтому вернуться на европейский рынок будет невозможно.

"Еще три месяца назад у Кремля был "Северный поток-2". Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти вернуться на европейский рынок будет, если ее будет продавать Татарстанская народная республика. Все же точно еще идет по плану? Потому что какой-то "сложный прикол", - резюмировал Подоляк.



Напомним

Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что лидеры стран "Группы семи" согласовали уменьшение зависимости от российских энергоресурсов.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что европейские санкции в отношении россии должны быть не краткосрочным мероприятием, а иметь более длительный сценарий. Самым эффективным, по его мнению, будет запрет на продажу россией углеводородов.

Глава внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз стремится снизить зависимость от российской энергетики, а не запретить ее полностью.