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ООН на этой неделе проведет специальную сессию по Украине

ООН на этой неделе проведет специальную сессию по Украине

КИЕВ. 10 мая. УНН. Совет ООН по правам человека проведет специальную сессию по Украине на этой неделе после того, как Киев призвал пересмотреть ситуацию в стране на фоне войны, развязанной рф, сообщил представитель организации Роландо Гомес, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Встреча, которая, как ожидается, состоится в четверг, может включать резолюцию, поручающую недавно сформированной комиссии по расследованию войны подать подробный отчет совету в конце этого года", - пишет издание.

Детали

Это произошло после того, как посол Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгения Филипенко написала письмо, в котором призвала рассмотреть "недавние сообщения о военных преступлениях и крупномасштабных нарушениях в городе Буча… и сообщения о массовых жертвах в городе Мариуполь".

Великобритания, США и Германия были среди 55 стран, подписавших документ.

Дополнение

Председатель Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас 30 марта объявил о создании Комиссии для расследования военных преступлений, совершенных во время вторжения россии в Украину.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, война
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