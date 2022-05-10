Посольство Греции возобновило работу в Киеве

КИЕВ. 10 мая. УНН. Посольство Греции в Украине возобновило работу в Киеве после паузы из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Греции.

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"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город по соображениям безопасности вскоре после вторжения России в Украину, вновь открывается в городе с необходимым персоналом", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в штатном режиме, продолжит оказывать помощь гражданам Греции в Украине.

В МИД добавили, что советы гражданам Греции от 14 и 22 февраля, которые предостерегают от поездок в Украину, все еще действуют.

Ранее

В воскресенье, 8 мая, в Киеве возобновило работу посольство Канады.



