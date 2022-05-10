ЕС планирует представить план финансирования восстановления Украины 18 мая – Bloomberg

КИЕВ. 10 мая. УНН. Европейский Союз рассматривает возможность выпуска общего долга для финансирования долгосрочного восстановления Украины, стоимость чего может составить сотни миллиардов евро, со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам еврочиновника, Европейская комиссия также рассматривает возможность использования кредитов из бюджета ЕС, гарантированных государствами-членами, для срочного предоставления Украине средств на выплату заработной платы и пособия, которые могут составлять до 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев.

Как указывает чиновник, Еврокомиссия, исполнительный орган блока, представит план как часть более широкого пакета, направленного на удовлетворение финансовых потребностей Украины, 18 мая. Блок хочет создать платформу со странами "Группы семи", чтобы внести свой вклад в усилия, при этом ЕС будет играть ведущую роль, пишет издание.

По словам чиновника, Еврокомиссия работает над инструментом ЕС для финансирования реконструкции Украины, и несколько вариантов все еще рассматриваются, включая выпуск долговых обязательств ЕС.

По оценкам Украины, ей нужно от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать дефицит бюджета, вызванный вторжением россии.

Еврокомиссия обсуждает дополнительную макрофинансовую помощь, но хочет, чтобы государства-члены предоставили гарантии на случай, если страна, измученная войной, не выплатит кредиты.

По словам чиновника, ЕС готов выделить 9 миллиардов долларов на финансовые нужды Украины в течение следующих трех месяцев, тогда как США могут выделить до 5 миллиардов долларов. Обсуждения продолжаются.

Ожидается, что лидеры ЕС изучат варианты поддержки финансовых нужд Киева во время встречи 30-31 мая в Брюсселе.

Ранее

Bloomberg уже сообщал, что ЕС планирует миллиардный фонд восстановления Украины.