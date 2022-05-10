Членство Швеции и Финляндии в НАТО усилит защиту северных стран – министр

КИЕВ. 10 мая. УНН. Оборонительная способность стран северного региона будет усилена, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Это позволит совместное планирование обороны в рамках альянса, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО вызовет эффект, когда мы используем сильные стороны и преимущества друг друга и полностью дополняем друг друга, а также осуществляем оперативное планирование. Если так, то в результате мы станем сильнее вместе. Это то, что может произойти, если мы решим присоединиться к НАТО”, – сказал министр обороны.

Детали

Хультквист, скептически относящийся к членству Швеции в Альянсе, отказался отвечать на вопрос о собственной позиции вступления страны в НАТО.

Полномасштабное вторжение россии в Украину вынудило произвести переоценку политики безопасности в Швеции и Финляндии. Отмечается, что Швеция имеет оборонные соглашения со своими северными соседями, а Дания, Норвегия и Исландия уже являются странами-членами НАТО.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может увеличить свое присутствие у границ Балтийского моря и Швеции, если Швеция решит подать заявку на членство в альянсе.



