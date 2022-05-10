Переговоры ЕС и Орбана по российской нефти отложили – Bloomberg

КИЕВ. 10 мая. УНН. Онлайн-переговоры между венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителями соседних с Венгрией стран не состоятся. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя блока, пишет УНН.



Детали

Источник не объяснил, почему переговоры отложили.

Орбан ранее во вторник говорил об энергетической безопасности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чья страна председательствует в ЕС, сообщал помощник венгерского лидера.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела беседу с Орбаном. Разговор "помог прояснить вопросы, связанные с санкциями" против россии за ее вторжение в Украину, сообщила по итогам глава Еврокомиссии.