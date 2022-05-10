В Сенате США не видят проблем с утверждением кандидата от Байдена послом в Украине

КИЕВ. 10 мая. УНН. Кандидат президента США Джо Байдена на должность посла в Украине, опытный дипломат Бриджит Бринк, как ожидается, легко получит утверждение на ключевую должность, которая оставалась вакантной почти три года, сообщили помощники из Сената, о чем сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Комитет Сената по международным отношениям запланировал слушание по утверждению Бринка на вторник, лишь через две недели после того, как Байден отправил ее кандидатуру на рассмотрение в Сенат.

Помощники заявили, что не ожидают, что законодатели какой-либо из сторон захотят лишить Зеленского посла США в разгар войны.

Уроженка Мичигана, которая говорит по-русски, Бринк является послом США в Словакии. Она является карьерным дипломатом в течение 25 лет и работала в Узбекистане и Грузии, а также занимала ряд руководящих должностей в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

И коллеги Байдена, демократы, и республиканцы заявили, что не ожидают, что у нее возникнут проблемы с получением утверждения, указывая на необычайно короткий промежуток времени между объявлением о ее выдвижении и слушанием по поводу ее утверждения, которое требует двухпартийного одобрения.

Дополнение

Бринк была утверждена единогласным голосованием в 2019 году, когда бывший президент-республиканец Дональд Трамп выдвинул ее кандидатуру на ее нынешний пост в Братиславе.

Многие кандидаты на посты послов в последние годы ждали утверждения Сенатом месяцами, что отражает глубокие партийные разногласия Вашингтона.

Должность в Киеве была вакантной с тех пор, как Трамп отозвал тогдашнего посла в Украине Мари Йованович в мае 2019 года.