МИД работает над организацией отдельного трибунала против рф - Джапарова

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины работает над организацией отдельного трибунала против россии, чтобы мир признал ее агрессором и заставил выплачивать репарации. Об этом сегодня во время брифинга заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, пишет УНН.

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"Наша позиция такова, что мандат прокурора должен покрывать кроме преступлений против человечности и военных, еще и преступления геноцида. Другое преступление – преступление агрессии, которое прокурор не рассматривает. Поэтому МИД принял решение запускать отдельный трибунал, в настоящее время продолжаются переговоры с ведущими экспертами. Мы считаем, что есть большая перспектива выйти в этот трибунал, и россия будет признана как государство, совершившее акт агрессии, а значит, страна-агрессор будет выплачивать репарации за все, что она разрушила и разрушает", - сказала Джапарова.

Детали

Дипломат подчеркнула, что МИД с первых дней войны отрабатывает полный трек работы – санкционное направление, вытеснение россии из Совбеза ООН и других учредительных организаций, а также гуманитарное направление.

Ведь россия – это страна, которая проводит агрессивные, дискредитирующие действия, поэтому она не имеет права представлять себя в международных организациях.

Ранее

В конце апреля парламентский орган главной европейской правозащитной организации ПАСЕ принял резолюцию, призывающую всех ее члены и государства-наблюдатели создать международный уголовный трибунал, наделенный полномочиями расследовать и преследовать российских политиков и солдат, совершивших военные преступления в Украине.