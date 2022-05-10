Защита свободы имеет цену: Зеленский призвал Словакию отказаться от российских энергоресурсов

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Словакию отказаться от российских энергоресурсов. Это значительно ослабит источник агрессии и обеспечит более защищенную жизнь всей Европе. Об этом глава государства заявил в своем обращении к народу Словакии, передает УНН.

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“Украина прошла по пути ошибок, на которых могут научиться наши друзья. Российские энергоресурсы не просто товар. От них следует отказаться, прежде всего от нефти. Потому что это действительно вопрос о свободе. Да, защита свободы имеет цену”, – отметил президент.

Детали

Зеленский объяснил, что российские политики “играли” и предлагали разные якобы выгодные варианты – совершенно нерыночные, дешевые и удобные, прежде всего для москвы. Это делалось для того, чтобы получить в Украине политическое решение о большем объеме поставок и о более легкой схеме расчета за российский газ.

Еще недавно Украина была одним из крупнейших направлений сбыта для Газпрома, но зависела не просто от российского газа, но и от российских политических решений. Любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия в снабжении завершались газовыми войнами, а в конце концов – и кабальным газовым соглашением, представлявшим прямую угрозу для нашего суверенитета, объяснил президент.

“Вот что было в нашей истории. И вот чего я советую избегать всем нашим друзьям, которые могут хотя бы на процент оказаться в такой же политической зависимости от россии. Мы первыми увидели, как россия нарушает сделки, когда они просто перестают ей нравиться. Увидели, как россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы держать государство рядом с собой”, – сказал Зеленский.

Дополнение

Французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что члены Европейского Союза могут на этой неделе прийти к соглашению о предложении Еврокомиссии запретить весь импорт нефти из россии.



