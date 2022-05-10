Посол Венгрии: если Украина все еще хочет вступить в НАТО, мы не будем против

КИЕВ. 10 мая. УНН. Венгрия "никогда не была против", и все еще не против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью одному из телеканалов, пишет УНН.



Цитата

"Этот вопрос также часто порождал недоразумения между украинской общественностью и, скажем, венгерским политикумом. Мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО", - сказал посол.

Детали

По словам дипломата, его страна "блокировала две вещи" – языковой вопрос и вопросы образования.

Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО, отметил Ийдярто, в частности, министры иностранных дел и министры обороны.

Цитата

"Если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого", - добавил он.

Добавим

Венгрия блокировала проведение встреч Украина-НАТО на самом высоком уровне с 2017 года.

Кроме того, в прошлом году на фоне конфликта вокруг газового контракта Будапешта с москвой, руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина “не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны”, а также, вспомнив дипломатический конфликт вокруг языкового закона, выступил с угрозой о намерениях Будапешта блокировать путь Украины в НАТО.