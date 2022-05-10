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Германия возобновляет работу посольства в Киеве – Бербок

Германия возобновляет работу посольства в Киеве – Бербок

Анналена Бербок

КИЕВ. 10 мая. УНН. Германия снова открывает свое посольство в Киеве. Об этом сообщила Федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев во вторник, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня находясь здесь, мы снова открываем наше посольство в Киеве. Сначала это будет немного ограниченная деятельность", - сказала Бербок.

Детали

По ее словам, посол Германии в Украине Анка Фельдгаузен сопровождала министра во время сегодняшнего визита в Украину.

"Она будет дальше работать в вашем свободном городе", - добавила чиновник.

Напомним

10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину.

По информации журналистов, министр сегодня прибыла в Киев как первая представительница немецкого кабинета министров в Украине с начала войны. Канцлер Олаф Шольц не планирует визита в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, посольство
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