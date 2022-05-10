Кулеба: если украинский флаг для кого-то в Берлине это сродни российскому флагу – то с такими людьми что-то не так

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает решение властей Берлина о запрете украинской символики на 9 мая дискриминационным. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент УНН.

Контекст

Так, берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что такое решение – это пощечина Украине и украинскому народу.

Детали

По словам министра, он считает решение властей города Берлин «не продуманным, дискриминационным», ведь на одну ступень была поставлена ​​символика страны, совершившая преступление агрессии и массовые зверства, и символика страны, защищающейся от этой агрессии, граждане которой умирают от этих военных преступлений, и которая “защищает под этим флагом те же ценности, которыми так гордится власть города Берлин”.

Это – демократия, свобода, плюрализм.

Цитата

“Но если кто-то в мэрии Берлина или полиции Берлина решил, что лучший подход – это нейтралитет, это запретить вообще всем все, то такой подход является не просто глубоко ошибочным, он является морально преступным, и я продолжу на этом настаивать”, – сказал Кулеба.

“Если украинский флаг для кого-то в Берлине это сродни российскому флагу – то с теми людьми, которые принимают такое решение, что-то не так. Мы должны с ними говорить, чтобы выяснить, что именно”, – добавил министр.