беларусь разворачивает силы “спецоперации” на границе с Украиной

КИЕВ. 10 мая. УНН. Минск заявил якобы об “угрозе” со стороны Украины на своих границах, и именно поэтому разворачивает дополнительные силы “спецоперации”. Об этом говорится в заявлении министерства обороны беларуси, пишет УНН.

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“Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности республики беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях”, – заявил начальник генштаба вс беларуси Виктор Гулевич.

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По его словам, США и их союзники якобы продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ беларуси. Кроме того, в Восточной и Юго-Восточной Европе должно состояться до восьми военных учений.

“Отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадке десанта, применению сил специальных операций не свидетельствует о миролюбивой направленности этих учений”, — утверждает глава ведомства.

Поэтому беларусь “в рамках второго этапа проверки боеготовности развернет батальонно-тактические группы на западе и северо-западе страны”.

Добавим

Сегодня в беларуси начался второй этап внезапной проверки сил реагирования.



Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил ранее, что республика якобы не собирается принимать участия в российской "специальной операции" - войне, развязанной в Украине.