Бербок сообщила о планах Германии по поставкам тяжелой артиллерии Украине

КИЕВ. 10 мая. УНН. Германия намерена передать Украине артиллерийские системы после обучения украинских военных. Об этом сообщила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок, находящаяся с визитом в Украине, пишет УНН.



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"Что касается "Гепардов" - мы можем дать "Гепарды", но у нас нет для них снарядов. Когда мы что-то обещаем, то мы не можем поставлять только часть этого. Поэтому мы сейчас как раз пытаемся найти снаряды в тех странах, которые их могут доставить", – сказала Бербок.

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По словам Анналены, следующим шагом будут танки и гаубицы. Также Германия планирует предоставить возможности для борьбы с дронами.

Она отметила, что договорилась с коллегой из Нидерландов координировать усилия по поставке оружия.

"Между Нидерландами и Германией договорились, что доправим эти гаубицы. Мы не можем сами отправить достаточное количество, но Нидерланды будут помогать. Кроме того, Германия будет обеспечивать обучение военных в этом плане. И оружие будет собрано тогда, когда будут подготовлены военнослужащие. Мы сможем поставлять гаубицы, а солдаты смогут ими пользоваться", - сказала Бербок.