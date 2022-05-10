Зеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Нидерландов Вопке Гукстрою. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное сообщение Зеленского.

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"Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом", - отметил Президент.

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10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину.

Бербок также заявила, что Германия снова открывает свое посольство в Киеве.