Новости: Политика
10 мая 2022, 20:46 • Саша Картер • 23505
Умер Леонид Кравчук – нардепы
КИЕВ. 10 мая. УНН. Умер первый президент Украины, глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук ушел из жизни на 89 году. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, пишет УНН.
Цитата
“Умер Леонид Кравчук”, – написала Геращенко.
Деталей она не предоставила.
Добавим
Смерть политика подтвердила и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчука.
"Первый Президент первым и ушел… Земля пухом", - написала она в Facebook.
Ранее о смерти Леонида Макаровича после тяжелой болезни сообщили СМИ.
Напомним
29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Источник: УНН
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