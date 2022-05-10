Умер Леонид Кравчук – нардепы

КИЕВ. 10 мая. УНН. Умер первый президент Украины, глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук ушел из жизни на 89 году. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, пишет УНН.

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“Умер Леонид Кравчук”, – написала Геращенко.

Деталей она не предоставила.

Добавим

Смерть политика подтвердила и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчука.

"Первый Президент первым и ушел… Земля пухом", - написала она в Facebook.

Ранее о смерти Леонида Макаровича после тяжелой болезни сообщили СМИ.

Напомним

29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.