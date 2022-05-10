Транзит в ЕС под угрозой: Оператор ГТС сообщил о прекращении газоснабжения из-за захвата оккупантами станции "Сохрановка"

КИЕВ. 10 мая. УНН. Оператор ГТС Украины во вторник сообщил о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся на оккупированной территории, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора.

Детали

Так, отметили в пресс-службе, в результате военной агрессии российской федерации против Украины ряд объектов ГТС находится на территории, контролируемой российскими войсками и оккупационной администрацией.

В настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях.

Более того, по информации пресс-службы, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменение режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

Отметим, что КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из россии в Европу.

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"Указанные действия согласно действующему транзитному контракту являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), исключающими выполнение обязательств в точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков", которые в настоящее время не контролируются ОГТСУ. С учетом вышеупомянутого ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 года приемки газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - сообщили в ОГТСУ.

Отмечается, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых россией, и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы", - добавили в пресс-службе.

Напомним

В марте глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщал, что транзит российского природного газа в Европу через Украину продолжается в обычном режиме, несмотря на войну, и москва по-прежнему платит "твердой валютой" за услуги по транспортировке.