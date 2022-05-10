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Печальная новость и большая потеря: в ОП прокомментировали смерть Леонида Кравчука

Печальная новость и большая потеря: в ОП прокомментировали смерть Леонида Кравчука

КИЕВ. 10 мая. УНН. Леонид Кравчук был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении Независимости государства. Об этом написал в Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

"Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. Грустная новость и большая потеря. Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлая человеку!" – написал Ермак.

Напомним

Во вторник, 10 мая ушел из жизни первый Президент Украины, первый Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук.

Ранее сегодня об этом сообщили народные депутаты Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины
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