Печальная новость и большая потеря: в ОП прокомментировали смерть Леонида Кравчука

КИЕВ. 10 мая. УНН. Леонид Кравчук был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении Независимости государства. Об этом написал в Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.



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"Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. Грустная новость и большая потеря. Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлая человеку!" – написал Ермак.

Напомним

Во вторник, 10 мая ушел из жизни первый Президент Украины, первый Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук.

Ранее сегодня об этом сообщили народные депутаты Украины.