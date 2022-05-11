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Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию рф

Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию рф

КИЕВ. 11 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц будут работать над тем, чтобы усилить экономическую изоляцию россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Канады.

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“Премьер-министр и канцлер отметили украинский народ за его непоколебимую храбрость перед российской агрессией. Они подтвердили твердую поддержку президента Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины”, — говорится в сообщении.

“Лидеры согласились и в дальнейшем поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшую экономическую изоляцию россии”, — рассказали в офисе главы канадского правительства.

Напомним 

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры
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