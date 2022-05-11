россия хотела присоединиться к группе СЕ по антидопингу после исключения из организации: Украина заблокировала эту попытку

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украина заблокировала участие представителей рф в Мониторинговой группе Антидопинговой конвенции. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

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"В ходе открытия 55-го заседания Мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы (Т-DO) в Страсбурге глава украинской делегации, заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков выразил протест в связи с попыткой представителей страны-агрессора поучаствовать в заседании", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что всем присутствующим, в том числе работникам Секретариата СЕ, пытавшимся доказать обоснованность участия российской делегации в заседании как стороны-подписанта соответствующей конвенции, было четко доведено наличие процедурных нарушений в приглашении и возможности участия представителей государства, которое было лишено членства в Организации за грубое нарушение ее учредительных принципов и относительно модальностей участия которой в конвенционных органах решение не принято руководящими органами Совета Европы.

"Позиция делегации Украины была поддержана представителями ряда европейских стран, в частности Польши, Латвии, Эстонии и Великобритании", - отмечается в сообщении.

Дополнение

россию полностью исключили из Совета Европы в марте.