В ЕС сегодня снова встреча для согласования нефтяного эмбарго против рф на фоне сопротивления Венгрии

КИЕВ. 11 мая. УНН. Послы стран-членов ЕС в среду, 11 мая, снова встретятся для согласования шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против рф на фоне сопротивления Венгрии, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.

Детали

Исполнительная власть Европейского Союза намерена поддержать Венгрию в наращивании возможностей нефтепроводов, хранилищ и нефтеперерабатывающих мощностей, заявил представитель Еврокомиссии накануне, на фоне того, как Будапешт упорно сопротивлялся российскому нефтяному эмбарго.

Большинство других стран ЕС поддерживают запрет на российскую нефть в соответствии с новым шестым пакетом санкций, призванным наказать Москву за ведение войны с Украиной. Однако для такого решения нужно единодушие, и Венгрия является самым ярым критиком, отмечает издание.

За ужином в понедельник в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили инвестиции в модернизацию венгерской нефтяной инфраструктуры, сообщил во вторник представитель последней.

"Чрезвычайно важно то, что мы сохраняем единство Европейского Союза, когда речь идет о санкциях против россии, это коллективные усилия", — заявил официальный представитель Эрик Мамер.

"Мы надеемся, что Европейский Союз сможет принять санкции как можно быстрее", - добавил он.

Был достигнут прогресс в попытках убедить Венгрию снять вето с шестого пакета санкций, предусматривающего отказ ЕС от российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в понедельник вечером. Фон дер Ляйен сказала, что для достижения соглашения требуется дополнительная работа, и что она проведет дискуссию по региональному сотрудничеству в области нефтяной инфраструктуры.

Мамер отказался сообщить, когда произойдет этот звонок, добавив, что сейчас ведутся подготовительные технические работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон также разговаривал с Орбаном, как сообщила газета Elyée во вторник, а французский министр по делам ЕС отдельно заявил, что соглашение возможно на этой неделе.

"Послы стран-членов ЕС должны встретиться по этому вопросу в Брюсселе в среду. Но комментарии из Будапешта не предполагали прорыв сразу же, на фоне того, как министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что ужин лидеров стал "маленьким шагом вперед", но нужно еще много работы", – отмечает издание.

"Принятие этого пакета санкций подорвет нашу энергетическую безопасность", – сказал он. "Невозможно было бы купить достаточно нефти, чтобы поддерживать работу Венгрии и венгерской экономики", - отметил глава МИД Венгрии.

"Пока Еврокомиссия не предлагает решения этих проблем, Венгрия, очевидно, не может поддержать этот пакет санкций, как атомную бомбу, сброшенную на венгерскую экономику", - добавил он.

На прошлой неделе Орбан заявил, что Венгрии нужны "большие инвестиции" для модернизации энергетической системы страны.

Некоторые в Брюсселе видят связь этого с критикой Орбана со стороны Еврокомиссии за подрыв верховенства закона, блокирующей доступ Венгрии к миллиардам евро, предназначенным для восстановления экономики после пандемии COVID-19. Еврокомиссия также недавно ввела беспрецедентную санкцию, так называемый механизм обусловленности относительно вялых антикоррупционных мер Венгрии. Это может стоить Венгрии дополнительных средств ЕС, являющихся важным фактором ее развития, отмечает издание.

"То, что правительство Виктора Орбана явно ищет - это дополнительные деньги, медленное продвижение механизма относительно условий или то и другое", - указал аналитический центр Eurointelligence.

Другие опасались, что Орбан, наладивший тесные личные связи с президентом россии владимиром путиным, пытается обрести благосклонность Москвы и может затянуть обсуждение до следующего саммита лидеров стран ЕС, который должен состояться 30 мая.

"Это уже было бы победой Орбана", — сказал один из дипломатов ЕС, недовольный разногласиями, обнажающими разногласия внутри блока и дающими пищу для размышлений тем, кто критикует его за неэффективность.

Дополнение

Reuters писал, что ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против рф. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления не имеющим выхода к морю государствам восточной части ЕС дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть.

А Financial Times указывал, что Евросоюз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против россии.