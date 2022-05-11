Нафтогаз поймал рф на фальши относительно транзита газа

КИЕВ. 11 мая. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" не может подтвердить заявления российского "Газпрома" о технической невозможности переноса транзита газа с точки соединения "Сохрановка" на точку соединения "Суджа", что на контролируемой Украиной территории. Об этом заявил глава правления НАК Юрий Витренко, указав, что в прошлом рф уже перебрасывала туда транзит, пишет УНН.

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"Мы не можем подтвердить заявления "Газпрома" о технической невозможности переноса транзита из "Сохрановки" на "Суджу". В октябре 20-го они сделали это с 27,5 млн куб. м/сутки - из-за техобслуживания на их стороне).Тогда "Газпром" подал через "Суджу" 165 млн кубометров в сутки (в 1,5 раза больше, чем общий транзит за прошедшие месяцы)", - написал Витренко в Twitter.

Дополнение

Украина предупредила о намерении прекратить транзит газа по маршруту через "Сохрановку" из-за военных действий.

В ОГТСУ заявили, что "из-за вмешательства оккупационных сил в технологические процессы" эксплуатировать компрессорную станцию ​​в Новопскове в Луганской области уже невозможно, поэтому, начиная с 11 мая, газовый поток по маршруту "Сохрановка" прекращается и перенаправляется через станцию в Судже. По данным ОГТСУ, по этой трассе на 11 мая запланирована прокачка почти 72 млн кубометров газа.

В то же время российский концерн "Газпром" заявляет, что подобное переключение "технологически невозможно".

Согласно ОГТСУ, через "Сохрановку" в Европу поступает транзитом почти треть всего объема газа, поставляемого из рф.

Тем временем объемы российского газа, поставляемого транзитом в Европу через территорию Украины через ключевой пункт "Сохрановка", сократились до нуля, что, по сообщениям, следует из данных украинского оператора ОГТСУ на среду, 11 мая.

По сообщениям, частичная остановка транзита российского газа через украинскую ГТС привела к резкому скачку цен на газ в Европе. Так, базовые европейские цены на газ поднялись на 6,8% на открытии рынка, тогда как в Великобритании – на 9%.