Венедиктова: экстрадиция Шария может затянуться до года, а Киву не выдаст россия

КИЕВ. 11 мая. УНН. Экстрадиция пророссийского блоггера и журналиста Анатолия Шария может затянуться до года, а бывшего нардепа-изменника Илью Киву не отдаст россия. Об этом в эфире телемарафона заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.



Детали

"Мы закончили все дела по Киве, и передали в суд, государственная измена самая суровая. Но, поскольку преступление совершено до вступления в силу нового закона, поэтому максимальное наказание – 15 лет. Выдаст ли нам российская федерация Киву, такое счастье? Я думаю, что она его оставит себе, но мы будем привлекать его к ответственности", - пояснила она.

Генпрокурор также добавила, что вопрос экстрадиции из Испании пророссийского журналиста и блогера Анатолия Шария может длиться до года.

"Процесс экстрадиций очень долог всегда. При максимально положительном процессе – это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - добавила Венедиктова.

Контекст

Анатолия Шария задержали в Испании 5 мая. Его подозревают в государственной измене.

В тот же день, испанский суд отпустил его под подписку о невыезде.

6 марта Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о подозрении в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Следователи ГБР сообщили еще одно подозрение Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

15 марта нардепа Киву лишили депутатского мандата. 20 апреля суд предоставил разрешение на заочное расследование по антиукраинским действиям бывшего нардепа.

10 мая следователи ГБР закончили расследование по антиукраинским действиям бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Ильи Кивы. Обвинительный акт передан в суд.