Изменили названия, связанные с рф: в Харькове переименовали Московский проспект и район

КИЕВ. 11 мая. УНН. В среду, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение о переименовании трех улиц и района в городе. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Харьковский городской совет.

Цитата

"В Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Детали

Так, проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова, спуск Белгородский – на улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе – Харьковское шоссе, а район Московский – район Салтовский.

Дополнение

По словам мэра Игоря Терехова, сегодня депутаты изменили названия лишь нескольких знаковых для харьковчан мест, однако топонимов, связанных с россией, в Харькове гораздо больше.

"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - подчеркнул он.

Напомним

На пленарном заседании Киевского городского совета сегодня приняли решение о переименовании сквера Дружбы с москвой в сквер Героев Мариуполя. Также переименовали четыре городских объекта, которые носили названия, связанные со страной-агрессором.