В "Слуге народа" предлагают не ликвидировать компании россиян, а забирать их доходы в бюджет

КИЕВ. 11 мая. УНН. Недавно Верховная Рада Украины приняла законы, позволяющие конфисковать в пользу государства бизнес-активы, где учредителем/участником является россия, а также – граждане россии. Списки таких компаний и имущества нарабатываются в КМУ и СБУ. Вместе с тем, в "Слуге народа" предлагают не останавливать работу бизнеса с российскими корнями, но их прибыль направлять в бюджет. Такое мнение УНН озвучил народный депутат Георгий Мазурашу, комментируя, в частности, работу трех ООО разыскиваемого Руслана Тарпана, среди учредителей которых имеется гражданин рф.

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"По поводу бизнес-проектов с русскими корнями… Здесь, конечно, общество тоже очень радикально реагирует, и это можно понять. Конечно, бизнесы разные могут быть. И владельцы тоже.

Если бизнес приносит нам пользу по существу, то есть рабочие места, уплата налогов и т.п., то считаю, сохранять эти проекты, просто отрезав "российские корни". Часть прибыли не наших учредителей пусть идет в бюджет", - сказал он.

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Ранее Мазурашу сообщил, что Верховная Рада, среди прочего, работает над тем, чтобы расширить возможности квалификации действий лиц, которых можно считать “врагами народа”.

Колаборантом в ВР называют и упомянутого выше (разыскиваемого по подозрению в совершении тяжких уголовных правонарушениях) Руслана Тарпана, который, по словам депутата Соломии Бобровской, "прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри".

Напомним

Ряд аффилированных с Тарпаном компаний (“Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”, в частности), контролируются из россии. По крайней мере лицо, входящее в состав учредителей каждой из ООО, – Рамиль Шайдуллин, – является гражданином рф.

На связи Тарпана с РФ ранее обратили внимание журналисты "СтопКора", обнародовав именную благодарность Тарпану от российского ФСО. А по данным издания "Комментарии", присвоенные средства из “Глубоководного выпуска” могли выводиться Русланом Тарпаном в рф.

Сейчас Руслан Тарпан скрывается за границей, а прокуратура готовит запрос на его экстрадицию в Украину.