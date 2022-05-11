Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на восстановление, ЕС покроет значительную часть - еврокомиссар

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украине, против которой россия ведет войну, необходимо от 500 до 600 миллиардов евро на восстановление, заявил в среду исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пообещав, что ЕС покроет "значительную" часть этой суммы, пишет УНН с ссылкой на POLITICO Europe.

Детали

Домбровскис сказал, что такие усилия "требуют координации со стороны международного сообщества и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию".

ЕС также "окажет большую и очень значимую поддержку для удовлетворения этих потребностей в восстановлении", добавил он, отметив, что позже в этом месяце будет выдвинуто предложение, которое "свяжет эту поддержку восстановления инфраструктуры... со структурными реформами, которые могут понадобиться Украине как стране-кандидату в члены ЕС".

Дополнение

ЕС работает над созданием трастового фонда солидарности для Украины, с требованием чего выступили главы государств и правительств ЕС в марте, но это впервые, когда официальный представитель ЕС указал на усилия. Однако эта цифра, вероятно, возрастет по мере продолжения войны, отмечает издание.

Официальные лица ЕС, как указано, призывают Брюссель взять на себя ведущую роль в оказании помощи стране, подобной "плану Маршала", после прекращения боевых действий в рамках усилий по присоединению Украины к ЕС.

Существуют разные идеи о том, как финансировать эти усилия, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов, принуждения россии к выплатам в рамках мирного урегулирования или направления денег от международных доноров.

Ранее

Bloomberg сообщал, что ЕС планирует миллиардный фонд восстановления Украины.

Также сообщалось, что ЕС рассматривает возможность выпуска общего долга для финансирования долгосрочного восстановления Украины, стоимость чего может составлять сотни миллиардов евро. Ожидается, что Еврокомиссия, исполнительный орган блока, представит план как часть более широкого пакета, направленного на удовлетворение финансовых потребностей Украины, 18 мая. Блок хочет создать платформу со странами "Группы семи", чтобы внести свой вклад в усилия, при этом ЕС будет играть ведущую роль.