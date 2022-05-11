Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,87 0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Вопрос контроля над южной Бессарабией: почему оккупанты бьют по мосту через Днестровский лиман
Вопрос контроля над южной Бессарабией: почему оккупанты бьют по мосту через Днестровский лиман
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14025

Зеленский внес в Раду указ о конфискации российского имущества

Зеленский внес в Раду указ о конфискации российского имущества

КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов. Законопроект об утверждении указа зарегистрирован по номеру 7371, передает УНН.

Цитата

«Указ президента, которым введено в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности рф и его резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой путем принятия соответствующего закона», — говорится в документе.

Детали

Отмечается, что решение о принудительном изъятии российских объектов права собственности 11 мая принял Совет нацбезопасности и обороны.

Дополнение

6 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7256 о конфискации имущества в случае совершения отдельных преступлений против основ национальной безопасности Украины в местные бюджеты.

Источник: УНН
Теги: законопроект, конфискация, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.