Зеленский внес в Раду указ о конфискации российского имущества

КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов. Законопроект об утверждении указа зарегистрирован по номеру 7371, передает УНН.

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«Указ президента, которым введено в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности рф и его резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой путем принятия соответствующего закона», — говорится в документе.

Детали

Отмечается, что решение о принудительном изъятии российских объектов права собственности 11 мая принял Совет нацбезопасности и обороны.

Дополнение

6 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7256 о конфискации имущества в случае совершения отдельных преступлений против основ национальной безопасности Украины в местные бюджеты.