В Бундестаге заявили, что применение ядерного оружия против Украины приведет к Третьей мировой

КИЕВ. 11 мая. УНН. Депутат немецкого Бундестага Грегор Гизи, в ответ на вопрос о том необходимо ли Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины станет объявлением войны человечеству, политик ответил, что такой шаг РФ приведет к началу Третьей мировой войны, чем Россия погубит саму себя. Соответствующее заявление немецкий политик сделал в комментарии Guildhall, передает УНН.

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"Если Россия применит ядерное оружие против Украины, с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН или без нее, пострадает все человечество, и такой шаг приведет к Третьей мировой войне. Так что я предполагаю и надеюсь, что до этого не дойдет», - заявил политик.

"А на саму угрозу я бы отреагировал так, что если Россия доведет до Третьей мировой войны, то

погубит сама себя", - подытожил политик.

Напомним, 5 апреля во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.

Также ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

В эфире телеканала "Россия 1" российская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк предложил, что в ответ на подтверждение намерений о применении ядерного оружия против Украины Россия должна быть исключена из состава Совета Безопасности ООН, а Генассамблея ООН должна немедленно принять резолюцию о том, что такой шаг со стороны РФ станет объявлением войны человечеству.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Великобритании член Палаты Лордов британского парламента Дэвид Оуэн заявил, что инициатива о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН угроз России применить ядерное оружие заслуживает серьезного рассмотрения.

На угрозы российской стороны о применении ядерного оружия против Украины отреагировал целый мировых политиков.

Депутат парламента Латвии, президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о том, что ядерный удар России по Украине будет считаться объявлением войны всему человечеству выступит сдерживающим фактором против российской ядерной угрозы.

Депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене заявила, что в случае применения Россией ядерного оружия против Украины или любой другой страны Европы, такой ядерный удар должен считаться объявлением войны всему миру.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что ядерные угрозы со стороны рф недостойны для постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Депутат парламента Румынии, член партии Союз "Спасите Румынию" Штефан-Юлиан Леринц высказался по поводу российских угроз и заявил, что такие угрозы официальных лиц в России применить ядерное оружие против Украины являются основанием для по меньшей мере временной остановки членства России в Совете Безопасности ООН.

Глава комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон заявил, что уже сами мысли о применении ядерного оружия являются нарушением ключевых принципов на которых основана Организация Объединенных наций. По его словам, есть целый ряд причин по которым членство России в ООН должно быть остановлено.