Макогон на пальцах объяснил, почему россия лукавит о транзите газа

КИЕВ. 11 мая. УНН. Вход Суджа – это три газопровода суммарной мощностью 244 млн м3 в сутки, что в полтора раза превышает мощность «Северного Потока – 1». Об этом сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в своем Facebook, отвечая на упреки российского «Газпрома», пишет УНН.

Контекст

Так, Макогон процитировал официальное заявление представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, заявившего, что Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения.

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«Напомню:

1. «Северный Поток – 1» тоже «один вход»? Он надежен?

2. Вход Суджа – это 3(!) газопровода (УПУ, ЕККР, Прогресс) суммарной мощностью 244 млн м3 в сутки, что в полтора раза превышает мощность «Северного Потока – 1» около 160 млн м3 в сутки», – написал Макогон.

Детали

Как отметил глава ОГТС, за всю историю транзита вход никогда не останавливался по вине Украины, даже при условии коварного нападения России на Украину.

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«Но воровать газ мы не позволим. Мы снова будем предлагать для транзита Сохрановку после освобождения Луганской области. И это будет скоро», – добавил он.

Добавим

Украина предупредила о намерении прекратить транзит газа по маршруту через "Сохрановку" из-за военных действий.

В ОГТСУ заявили, что "из-за вмешательства оккупационных сил в технологические процессы" эксплуатировать компрессорную станцию ​​в Новопскове в Луганской области уже невозможно, поэтому, начиная с 11 мая, газовый поток по маршруту "Сохрановки" прекращается и перенаправляется через станцию ​​в Судже.

В то же время российский концерн "Газпром" заявляет, что подобное переключение "технологически невозможно". В "Нефтегазе" это опровергают.

Согласно данным ОГТСУ, через "Сохрановку" в Европу поступает транзитом почти треть всего объема газа, поставляемого из рф.

Тем временем объемы российского газа, поставляемого транзитом в Европу через территорию Украины через ключевой пункт "Сохрановка", сократились до нуля, что, по сообщениям, следует из данных украинского оператора ОГТСУ на среду, 11 мая.

"Газпром" заявил о сокращении объемов подачи газа для прокачки украинской газотранспортной системой. В среду, 11 мая, спикер "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что в этот день "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в Европу в меньшем объеме - а именно 72 миллиона кубометров, сообщает DW.

Аналогичные данные привел и ОГТСУ, приняв от "Газпрома" на среду заявку транспортировать своей территорией 72 миллиона кубометров газа только через газоизмерительную станцию ​​"Суджа". Еще во вторник заявка "Газпрома" на транзит через украинскую ГТС составила 95,8 миллионов кубометров, отмечает Reuters. Тогда российский газ прокачивался также и через газоизмерительную станцию ​​"Сохрановка".

По сообщениям, частичная остановка транзита российского газа через украинскую ГТС привела к резкому скачку цен на газ в Европе. Так, базовые европейские цены на газ поднялись на 6,8% на открытии рынка, тогда как в Великобритании – на 9%.