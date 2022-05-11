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В Украине официально зафиксировано более 10 тысяч военных преступлений оккупантов – Зеленский

В Украине официально зафиксировано более 10 тысяч военных преступлений оккупантов – Зеленский

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине официально зарегистрировано более 10 тысяч военных преступлений российских оккупантов. Об этом во время разговора с французскими студентами заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

“За 77 дней жестокой русской войны, которую действительно можно назвать тотальной войной на уничтожение украинского народа, в Украине разрушены города и села. Вы это знаете. От Волновахи на Донбассе вообще ничего не осталось. До этой войны там жили около 20 тысяч человек. Сейчас это пепелище. Полумиллионный город Мариуполь – сейчас просто руины. Сколько человек там сейчас? Несколько десятков тысяч с полмиллиона. Как минимум 20 тысяч мариупольцев убиты российскими ударами по городу. И таких примеров в Украине, к сожалению, очень много”, – отметил Зеленский.

Президент отметил, что на сегодняшний день 12 миллионов человек были вынуждены спасаться от войны и стали вынужденными переселенцами.

Также зафиксировано более 10 тысяч военных преступлений русских военных. Это только то, что зафиксировано юридически по состоянию на этот день.

Дополнение

Как писал УНН, Министерство иностранных дел Украины работает над организацией отдельного трибунала против россии, чтобы мир признал ее агрессором и заставил выплачивать репарации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, преступления, Владимир Зеленский
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