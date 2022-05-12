Зеленский сообщил о возобновлении Америкой знаменитой программы ленд-лиза и объяснил, что значит для Украины этот документ

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении Америкой знаменитой программы ленд-лиза. Об этом Глава государства рассказал во время вечернего обращения, передает УНН.

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“Люди, которые хорошо помнят историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе.

Европейцы тогда получали по ленд-лизу большую номенклатуру продукции — от самолетов до грузовиков, от авиационного горючего до средств связи. До вещи, американские радиостанции и другие вещи, поставленные по ленд-лизу, работали для советских людей еще долго после войны. Десятки лет”, — говорится в обращении.

Подробности

Зеленский сказал, что дата подписания не случайна и поблагодарил президента США.

“И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм”, — сказал Зеленский.

Также Глава государства рассказал, что означает для Украины этот документ.

“Во-первых, мы получим доступ к современного оружия, боеприпасов, оборудования, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить.

Во-вторых, теперь с ленд-лизом Президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки.

Напомним

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о “ленд-лизе” для Украины.