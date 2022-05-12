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Зеленский пообщался со студентами университетов Франции

Зеленский пообщался со студентами университетов Франции

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как пообщался со студентами университетов Франции. Об этом Глава государства рассказал во время вечернего обращения, передает УНН.

Цитата

"В общении со студентами университетов Франции почувствовал такую ​​уверенность и в их вопросах. А с новой поддержкой от США, с ленд-лизом, со всей той помощью, которую мы получаем от Великобритании и Евросоюза, от Канады, Японии, Австралии без преувеличения, от всего свободного мира, нам будет легче.

Напомним

Во время разговора с французскими студентами Зеленский заявил, что в Украине официально зарегистрировано более 10 тысяч военных преступлений российских оккупантов. 

Президент отметил, что на сегодняшний день 12 миллионов человек были вынуждены спасаться от войны и стали вынужденными переселенцами.

Источник: УНН
Теги: Франция, студенты
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