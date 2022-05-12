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Швеция подаст заявку на членство в НАТО 16 мая – СМИ

Швеция подаст заявку на членство в НАТО 16 мая – СМИ

КИЕВ. 12 мая. УНН. Правительство Швеции 16 мая проведет внеочередное заседание, во время которого примет решение подать заявку на членство в НАТО. Об этом сообщает газета Expressen, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, сегодня шведские социал-демократы проведут последнее заседание относительно членства в НАТО.

13 мая группа по анализу политики безопасности должна завершить работу над своим отчетом, который презентуют уже завтра.

В то же время, как сообщили, четкого заявления о том, что Швеция должна вступить в НАТО, не будет. Однако вывод, по словам источников, появится между строк.

Ожидается, что Левая партия и Партия зеленых, выступающие против членства в НАТО, сохранят свою позицию.

Добавим

Сегодня стало известно, что президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) поддержали членство страны в НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Швеция
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