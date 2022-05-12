Премьер-министр Нидерландов выступит сегодня перед Верховной Радой – СМИ

КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня выступит перед Верховной Радой Украины по видеосвязи. Его пригласил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на NOS.

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"По приглашению президента Украины Владимира Зеленского имею честь в четверг, 12 мая, обратиться в Верховную Раду Украины по видеосвязи. Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против агрессии россии", - написал Рютте в своем Twitter.

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По словам политического репортера Вилко Бума, в своей речи премьер-министр расскажет много секретов: "Мы не можем смотреть в прямом эфире, как это было, когда Зеленский выступал в Палате представителей. Это все из соображений безопасности. Конечно, вполне понятно, потому что в Киеве опасность велика”.

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