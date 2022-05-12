В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

КИЕВ. 12 мая. УНН. Государственная миграционная служба запускает экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно, это можно будет сделать сразу после публикации соответствующего правительственного постановления. Об этом во время брифинга заявила глава ГМС Украины Наталья Науменко, пишет УНН.



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«Над этим наша команда работала еще до полномасштабной военной агрессии. Постановление Кабмина было принято 7 мая. Экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно. То есть, граждане могут приходить в отделения ГМС и центры предоставления админуслуг только дважды и одновременно оформить два документа. Что упростит процедуру», – сказала она.

Детали

Воспользоваться этой услугой граждане могут после опубликования постановления Кабмина.

«Все подразделения ГМС, которые пока не находятся в зоне боевых действий, уже возобновили свою работу. Также налажена работа по изготовлению документов и логистика, которая была нарушена в связи с войной. Все электронные системы ГМС работают в штатном режиме. Иностранцы, которые остаются на территории Украины, не остаются без внимания и могут получить услуги, как это было и раньше. В ГМС работают телефоны горячей линии, где можно получить все необходимые консультации», - подчеркнула глава ГМС.

ГМС продлила более 70 тысяч паспортов, вклеенной фотографии в загранпаспорта более 72 тысяч документов и выдала 131 тысяч загранпаспортов. «ГМС активно сотрудничает с другими государственными институтами, чтобы люди, которые были освобождены из плена, могли получить документы как можно быстрее», – добавила она.

Науменко добавила, что, к сожалению, погибли два сотрудника ГМС: «Но, к счастью, нам удалось осуществить вывоз людей с опасных территорий, а также удалось вывезти все документы из отделов ГМС по Украине».

Дополнение

Правительство 7 мая запустило пилотный проект для одновременного оформления заграничного и внутреннего паспортов.