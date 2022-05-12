Зеленский поздравил президента Финляндии с решением вступить в НАТО

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу Саули Нийнисте с готовностью подать заявку на вступление в НАТО. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter, информирует УНН.

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"Провел телефонный разговор с президентом Финляндии. Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и оборонное взаимодействие Украины и Финляндии", – написал Зеленский.

Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії @niinisto. Привітав готовність подати заявку на вступ до НАТО. Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну - взаємодію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022

Напомним

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) 12 мая поддержали членство страны в НАТО.

Контекст

После вторжения рф в Украину большинство финнов впервые высказались за вступление в НАТО. По данным опроса Yle, поддержка членства в Альянсе выросла до 76%. Кроме того, сейчас 84% финнов видят в россии значительную военную угрозу.