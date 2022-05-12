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Зеленский поздравил президента Финляндии с решением вступить в НАТО

Зеленский поздравил президента Финляндии с решением вступить в НАТО

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу Саули Нийнисте с готовностью подать заявку на вступление в НАТО. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter, информирует УНН.

Цитата

"Провел телефонный разговор с президентом Финляндии. Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и оборонное взаимодействие Украины и Финляндии", – написал Зеленский.

Напомним

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) 12 мая поддержали членство страны в НАТО.

Контекст

После вторжения рф в Украину большинство финнов впервые высказались за вступление в НАТО. По данным опроса Yle, поддержка членства в Альянсе выросла до 76%. Кроме того, сейчас 84% финнов видят в россии значительную военную угрозу.

Источник: УНН
Теги: Финляндия
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