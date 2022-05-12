Если Финляндия решит присоединиться к НАТО, процесс вступления будет гладким и быстрым – Столтенберг

КИЕВ. 12 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил президента и премьер-министра Финляндии с заявкой страны на вступление в Альянс. Заявление Столтенберга цитируют западные СМИ, пишет УНН.

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"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, а процесс вступления будет гладким и быстрым", - говорится в заявлении Столтенберга.

Он подчеркнул, что "Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, членом Европейского союза и важным участником евроатлантической безопасности".

Генеральный секретарь сказал, что "членство страны в НАТО укрепит как НАТО, так и безопасность Финляндии".

Напомним

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) 12 мая поддержали членство страны в НАТО.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу с готовностью подать заявку на вступление в НАТО.

Контекст

После вторжения рф в Украину большинство финнов впервые высказались за вступление в НАТО. По данным опроса Yle, поддержка членства в Альянсе выросла до 76%. Кроме того, сейчас 84% финнов видят в России значительную военную угрозу.