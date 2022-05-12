США ограничили доступ Украины к разведданным – The Washington Post

КИЕВ. 12 мая. УНН. В США разработали инструкцию по обмену разведывательными данными с Украиной. Документ был разработан, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

Документ предусматривает запрет на два вида информации, которой разведка США может поделиться с Украиной. Первый запрет связан с информацией, которая могла бы помочь украинским военным ликвидировать представителей высшего российского командования, среди которых министр обороны сергей шойгу и начальник генштаба вооруженных сил рф валерий герасимов.

Второй запрет касается информации, которая может помочь атаковать российские объекты за пределами территории Украины. Такое правило ввели из-за опасений, что россия будет считать США стороной конфликта.

Напомним

Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов.



