Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,85 -0,0190 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт дал прогноз, когда сможет стабилизироваться ситуация на рынке топлива
Эксперт дал прогноз, когда сможет стабилизироваться ситуация на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13065

США ограничили доступ Украины к разведданным – The Washington Post

США ограничили доступ Украины к разведданным – The Washington Post

КИЕВ. 12 мая. УНН. В США разработали инструкцию по обмену разведывательными данными с Украиной. Документ был разработан, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

Документ предусматривает запрет на два вида информации, которой разведка США может поделиться с Украиной. Первый запрет связан с информацией, которая могла бы помочь украинским военным ликвидировать представителей высшего российского командования, среди которых министр обороны сергей шойгу и начальник генштаба вооруженных сил рф валерий герасимов.

Второй запрет касается информации, которая может помочь атаковать российские объекты за пределами территории Украины. Такое правило ввели из-за опасений, что россия будет считать США стороной конфликта.

Напомним

Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.