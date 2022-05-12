Миграционная политика по отношению к белорусам не изменилась, россияне документы не получают - ГМС

КИЕВ. 12 мая. УНН. Государственная миграционная служба пока не рассматривает документы на гражданство от россиян, миграционная политика в отношении граждан беларуси не изменилась. Об этом во время брифинга в четверг заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, пишет УНН.

Цитата

«В отношении граждан россии и беларуси была совершена пауза. Пока миграционная политика в отношении граждан беларуси не изменилась. Будем возобновлять принятие документов. Что касается граждан россии, то те, кто уже имеет виды на временное или постоянное проживание, они и дальше могут пользоваться ими и находиться в нашем государстве. Однако, что касается выдачи новых, то ГМС вместе с правоохранительными органами мониторят ситуацию и проверяют, не представляют ли они опасности для нашего государства. Чтобы выделить тех, кто может совершать против нашей страны какие-либо преступные действия. Однако мы понимаем, что этот вопрос должен быть отработан. Сейчас в работе находится документ, который объяснит, каким образом мы работаем с гражданами россии дальше», - сказала она.

Детали

Наталья Науменко добавила, что воюющие за Украину иностранцы пользуются упрощенным порядком приобретения гражданства.

«Прежде всего, речь идет о тех, кто заключил контракт с ВСУ, военный билет – это уже вид на временное проживание. Есть достаточно много опций, чтобы легализовать иностранцев-добровольцев на территории Украины. Такому человеку следует обратиться в орган ГМС. Вместе с тем, мы постоянно в контакте с Минобороны и если они передают информацию по конкретному человеку, мы максимально способствуем ее оформлению», - пояснила она.

Напомним

27 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. К нему могут присоединиться все иностранные граждане, стремящиеся воевать за Украину.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в страну прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.