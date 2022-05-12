Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,85 -0,0190 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт дал прогноз, когда сможет стабилизироваться ситуация на рынке топлива
Эксперт дал прогноз, когда сможет стабилизироваться ситуация на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14970

Миграционная политика по отношению к белорусам не изменилась, россияне документы не получают - ГМС

Миграционная политика по отношению к белорусам не изменилась, россияне документы не получают - ГМС

КИЕВ. 12 мая. УНН. Государственная миграционная служба пока не рассматривает документы на гражданство от россиян, миграционная политика в отношении граждан беларуси не изменилась. Об этом во время брифинга в четверг заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, пишет УНН.

Цитата

«В отношении граждан россии и беларуси была совершена пауза. Пока миграционная политика в отношении граждан беларуси не изменилась. Будем возобновлять принятие документов. Что касается граждан россии, то те, кто уже имеет виды на временное или постоянное проживание, они и дальше могут пользоваться ими и находиться в нашем государстве. Однако, что касается выдачи новых, то ГМС вместе с правоохранительными органами мониторят ситуацию и проверяют, не представляют ли они опасности для нашего государства. Чтобы выделить тех, кто может совершать против нашей страны какие-либо преступные действия. Однако мы понимаем, что этот вопрос должен быть отработан. Сейчас в работе находится документ, который объяснит, каким образом мы работаем с гражданами россии дальше», - сказала она.

Детали

Наталья Науменко добавила, что воюющие за Украину иностранцы пользуются упрощенным порядком приобретения гражданства.

«Прежде всего, речь идет о тех, кто заключил контракт с ВСУ, военный билет – это уже вид на временное проживание. Есть достаточно много опций, чтобы легализовать иностранцев-добровольцев на территории Украины. Такому человеку следует обратиться в орган ГМС. Вместе с тем, мы постоянно в контакте с Минобороны и если они передают информацию по конкретному человеку, мы максимально способствуем ее оформлению», - пояснила она.

Напомним

27 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. К нему могут присоединиться все иностранные граждане, стремящиеся воевать за Украину.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в страну прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь, иностранцы, ГМС, миграционная служба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.